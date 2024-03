15 Mar 2024, 10:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tra le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali c’è un’insolita #decisione di Tuttosport riguardante l’Internazionale

Tuttosport continua a non avere un rapporto idilliaco con l’Internazionale e i suoi tifosi. Il quotidiano non ha infatti dedicato alcun titolo in prima pagina ai leoni nerazzurri nella sua edizione giornaliera.

Pubblicità

Sono presenti altri temi: tra questi il pensiero della Juve su Carnesecchi, il futuro delle panchine di Lazio e Torino oltre che i risultati di Atalanta e Milan in Europa #League.

L’articolo Internazionale, la #decisione di Tuttosport fa discutere: cosa è successo proviene da Internazionale News 24.