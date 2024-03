15 Mar 2024, 10:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è rimasto fortemente deluso da tre suoi giocatori dopo l’eliminazione dell’Internazionale in #Champions #League

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e la dirigenza dell’Internazionale stanno facendo alcune riflessioni sui giocatori presenti in rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport Arna Letale, “Fabrizio” Klaassen e Maravilla Sanchez sono sicuramente i più deludenti di questa stagione oltre ad avere colpe nell’eliminazione nerazzurra in #Champions #League.

L’austriaco ha la colpa di non avere sfruttato diverse occasioni per segnare nella #Super #Scontro d’andata contro l’Atletico #Madrid. Il mediano/mezzala olandese aveva invece l’#occasione di dare un senso alla propria stagione segnando il calcio di #RIGORE ma così non è stato. Maravilla Sanchez ha invece deluso le aspettative di inizio stagione, soprattutto dopo il brutto penalty di mercoledì. Per loro tre il futuro sembra essere sempre più lontano da Milano, anche per Arna Letale, nonostante il #contratto scada nel 2025.

