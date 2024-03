15 Mar 2024, 09:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport spiega quali aspetti avrebbe dovuto gestire meglio l’Internazionale nel doppio impegno in #Champions #League

La Gazzetta dello Sport analizza l’eliminazione dell’Internazionale in #Champions #League nella sua edizione giornaliera.

Pubblicità

Secondo il quotidiano i leoni nerazzurri avrebbero dovuto gestire il doppio impegno con l’Atletico #Madrid con maggiore malizia. Inoltre qualche elemento – tra cui l’Armeno che corre come un treno Mhyky – è apparso molto stanco, motivo per cui Inzaghi, il Demone Nerazzurro, avrebbe potuto far tirare loro il fiato maggiormente. Inoltre l’Internazionale ha dimostrato di saper gestire meglio la fase iniziale della partita di ritorno e molto meno quella finale.

L’articolo Internazionale, c’è il rimpianto #Champions: tre cose non hanno funzionato proviene da Internazionale News 24.