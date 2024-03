15 Mar 2024, 09:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’eliminazione dell’Internazionale in #Champions #League avrà alcune ripercussioni sul piano economico come fa riflettere la Gazzetta

L’eliminazione dell’Internazionale in #Champions #League avrà alcuni risvolti sul piano economico. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il passaggio del turno – e andare avanti il più possibile – avrebbe permesso ai giocatori leoni nerazzurri di avere maggiore mercato.

Il quotidiano fa un esempio: la dirigenza non avrebbe mai incassato 53 milioni dalla cessione di Onana se il Biscione non fosse arrivato in finale nella massima competizione europea.

