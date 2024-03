11 Mar 2024, 15:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Atletico #Madrid Internazionale, Simeone può sorridere: le #circostanze di “le Petit Diable” Griezmann in vista della gara di mercoledì in #Champions #League

Nelle scorse settimane c’era il punto interrogativo in merito alle #circostanze di Antoine “le Petit Diable” Griezmann, il quale era dato in #incertezzeo per Atletico #Madrid Internazionale. La stella dei Colchoneros ci sarà per la #Super #Scontro di mercoledì, valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di #Champions #League?

Pubblicità

La risposta è sì. A riferirlo è Mundo Deportivo, che spiega come il francese oggi si sia allenato regolarmente insieme al resto del gruppo (come aveva già fatto alla vigilia del match in #CampionatoSerieA contro il Cadice, dove però era stato preservato). Il calciatore sarà regolarmente presente per la gara contro i leoni nerazzurri e partirà tra i titolari.

L’articolo Atletico #Madrid Internazionale, Simeone può sorridere: le #circostanze di “le Petit Diable” Griezmann proviene da Internazionale News 24.