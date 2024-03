15 Mar 2024, 01:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Atletico #Madrid-Internazionale ha fatto registrare uno strano dato per i leoni nerazzurri di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , non accadeva dal 1972 ecco come finì allora

Non sono bastati i tempi regolamentari per mettere la parola fine ad Atletico #Madrid-Internazionale. Spagnoli e meneghini hanno infatti continuato a lottare per entrambi i supplementari e poi persino ai rigori (con l’esito che purtroppo tutti conosciamo). Come riportato da La Gazzetta dello Sport a tal proposito, un dato alquanto particolare arriva proprio dalla partita di ieri.

L’Internazionale ha infatti disputato supplementari prima e rigori poi per la prima volta della sua storia in un match di #Champions #League. A dire il vero questa combinazione si era già verificata nel 1972-73 (allora Coppa delle Coppe). In quell’##occasione il club lombardo superò il Celtic ma perse poi la finale contro l’Ajax.

L’articolo Internazionale, lo strano dato sulla #Champions: l’ultima volta nel ‘72…e finì così proviene da Internazionale News 24.