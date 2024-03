15 Mar 2024, 00:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Savic si inchina ai leoni nerazzurri, dopo Atletico #Madrid-Internazionale il calciatore ha lodato così la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Ai margini della #vittoria* di #Champions #League, Savic ha fatto le congratulazioni alla squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Questo il suo #commento #tecnico su Atletico #Madrid-Internazionale alla CBS.

Pubblicità

ATLETICO MADRID-Internazionale F.C. – «È stata una gara con ritmi molto alti, dove nei primi minuti abbiamo cercato di attaccare per recuperare l’1-0 dell’andata. Penso che abbiamo dimostrato di essere una squadra contro cui #nessuno vuole giocare, specialmente se siamo in casa. L’Internazionale è una delle squadre più forti d’Europa e penso che abbiamo dimostrato di poter fare ancora cose importanti. Guardiamo partita per partita, non pensiamo già che vinceremo, ma come ho detto credo che #nessuno ci voglia trovare nei quarti di finale»

L’articolo Atletico #Madrid Internazionale, Savic si inchina ai leoni nerazzurri: l’ha detto ai giornalisti proviene da Internazionale News 24.