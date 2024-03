14 Mar 2024, 21:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il giocatore dell’Atletico Memphis Depay ha scritto un messagguio sui social a Kanye West, dopo la #vittoria* in #Champions con l’Internazionale

La connessione tra Kanye West e l’Internazionale non è sfuggita all’attenzione, con l’artista americano che ha incluso la Curva Nord nel suo ultimo album e ha supportato i leoni nerazzurri durante Internazionale-Atletico #Madrid.

Anche in Spagna si è notato questo legame. Memphis Depay, autore del gol del 2-1 che ha portato il match ai supplementari e alla #vittoria* ai rigori per i Colchoneros, ha condiviso un #messaggio sui social per l’artista americano dopo la partita di ieri sera. Parole destinate a far discutere a lungo.

DEPAY A KANYE WEST – Yo, Ye, hai scelto la squadra sbagliata con cui fot***e lol. Questo è l’Atlético #Madrid. Go go go (riferimento alla canzone in cui è presente la Curva, ndr) ora facciamo una canzone per il nostro stadio e unisciti anche tu alla famiglia Puma! Amore fratello

L’articolo Depay, che caduta di stile: l’ha scritto a Kanye West! La FOTO fa infuriare l’Internazionale proviene da Internazionale News 24.