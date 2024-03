14 Mar 2024, 21:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in predisponezione al match con l’Internazionale, in programma il 17 marzo a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, : il report

Il Napoli ha ripreso l’attività oggi per predisponere il prossimo match contro l‘Internazionale a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , che sarà valido per la 29ª giornata di Serie A e si terrà domenica alle 20.45.

Questa mattina, presso il Centro di Allenamento SSCN Konami, la squadra guidata da Calzona ha svolto un’intensa sessione sul campo. L’#allenamento è iniziato con esercizi di attivazione e circuiti di potenziamento, seguiti da lavoro tecnico-tattico. Successivamente, i giocatori che non hanno giocato dall’inizio contro il Barcellona hanno concluso la sessione con una partitella su campo ridotto.

