14 Mar 2024, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ricavi Internazionale, il rendimento nelle competizioni internazionali pesa sul bilancio nerazzurro: ecco quanto perderanno i leoni nerazzurri rispetto alla scorsa stagione

Le 2 eliminazioni agli ottavi di Coppa Italia e soprattutto quella agli ottavi di #Champions #League peseranno sui ricavi finali della stagione dell’Internazionale. Calcio e Finanza ha fatto un confronto fra quelli della scorsa stagione, implementati in larga parte dalla finale di #Champions #League, e quelli che stanno per arrivare nell’attuale (considerando lo scudetto già vinto):

Diritti tv Serie A – 87 milioni di euro

Diritti tv #Champions #League – 99 milioni di euro

Ricavi da stadio – 80 milioni

Supercoppa italiana – 3 milioni di euro

Coppa Italia – 7,5 milioni di euro

TOTALE – 276,5 milioni di euro

Questi i ricavi della stagione in corso:

Diritti tv Serie A – 100 milioni di euro

Diritti tv #Champions #League – 65,5 milioni di euro

Ricavi da stadio – 70 milioni di euro

Supercoppa italiana – 8 milioni di euro

Secondo le stime, il calo dei ricavi tra diritti tv e stadio sarà nell’ordine dei 33 milioni di euro. I cali principali riguarderanno la #Champions #League (circa 35 milioni in meno con l’uscita agli ottavi) e la Coppa Italia, dove l’Internazionale non incasserà nulla a causa della precoce eliminazione agli ottavi di finale del torneo per mano del Bologna.

