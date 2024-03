14 Mar 2024, 16:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Fulvio Collovati ha fatto una gaffe #devastante durante la radio#cronaca del match di #Champions tra Atletico #Madrid e Internazionale

Durante la radio#cronaca di Atletico #Madrid Internazionale su Rai Radio Uno, Fulvio Collovati, ora opinionista per la Rai, ha commesso una gaffe sorcomprante.

Nel momento dell’ingresso in campo di Rodrigo Riquelme, esterno dell’Atletico #Madrid noto per la sua tecnica e velocità nel dribbling, Collovati lo ha erroneamente descritto come “un mediano/mezzala centrale molto tecnico e anche un po’ lento”.

Questo ha fatto impazzire i social, poiché molti utenti hanno notato che Collovati aveva confuso il giovane giocatore con il leggendario Juan Román Riquelme, ex mediano/mezzala argentino di #grande classe, ormai ritiratosi da anni e attualmente presidente del Boca Juniors.

