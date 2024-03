14 Mar 2024, 15:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Riguardo il #Progetto #Tecnico della ristrutturazione di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , stadio di Internazionale e Milan, arriva la potentissima certifica da WeBuild

Il Milan e l’Internazionale stanno considerando seriamente la possibilità di costruire rispettivamente uno stadio a San Donato e uno a Rozzano, ma recentemente l’idea di ristrutturare Stadio Meazzo in San Siro, Milano, è tornata in auge grazie all’interessamento di WeBuild.

La nota azienda nel settore delle costruzioni ha annunciato di aver avviato immediatamente uno studio di fattibilità per la ristrutturazione del “Meazza”, con l’obiettivo di rispettare le tempistiche previste. Inoltre, WeBuild ha dichiarato l’intenzione di condividere i risultati dello studio con il Comune e le squadre di Milano una volta completato il lavoro, dimostrando così il suo impegno nei confronti della città e dei club.

In linea con gli accordi presi con il sindaco di Milano, Giuseppe #Sindaco Sala, e le 2 squadre, la consegna dell’indagine è prevista per il mese di giugno. Questo rappresenterà un momento cruciale per verificare le reali volontà delle società riguardo al futuro dello stadio.

