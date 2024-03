14 Mar 2024, 14:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nella capitale spagnola, prima del match di #Champions con l’Atletico, la dirigenza dell’Internazionale ha incontrato anche il procuratore della mezz’ala in scadenza a giugno 2026 Non solo Camano, ieri a #Madrid era presente anche l’agente di Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, , Alessandro Beltrami. I colloqui per il rinnovo della mezz’ala nerazzurra sono molto avanzati, più di quelli per … Leggi tutto

