14 Mar 2024, 14:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Un giocatore dell’Atletico #Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti dopo il passaggio in #Champions #League contro l’Internazionale

C’è chi, nella rosa dell’Atletico #Madrid, non è soddisfatto del momento vissuto dalla squadra, nonostante il passaggio ai quarti di finale di #Champions, dopo aver battuto l’Internazionale.

Si tratta di Saul Niguez, che su X si sfoga così sul momento negativo e sul #RIGORE sbagliato contro i leoni nerazzurri.

Sinceramente es difícil para mi escribir en estos momentos, pero igual que escribo en las buenas hay que hacerlo en las malas.

Es un momento de mierda para mi a nivel deportivo, y soy consciente… — Saúl Ñiguez (@saulniguez) March 13, 2024

L’AMMISSIONE – Onestamente, è difficile per me scrivere in questo momento, ma proprio come scrivo nei momenti belli, devo farlo anche nei momenti brutti. E’ un momento di m*rda per me a livello sportivo, e ne sono consapevole…

Accetto tutte le critiche e non solo per il #RIGORE sbagliato, ma per come sto giocando in questo momento. Non so esattamente il perché, ma l’unica cosa che mi hanno insegnato è di continuare a lavorare nel bene e nel male, fino a quando non riuscirò a cambiare la situazione. Grazie per esserci stati nella buona e nella cattiva sorte. Forza Atleti!

