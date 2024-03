14 Mar 2024, 12:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il pessimo #RIGORE calciato da Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, che ha sancito l’eliminazione dell’Internazionale dalla #Champions #League, è diventato immediatamente il simbolo della sconfitta nerazzurra contro l’Atletico #Madrid. L’esecuzione sbagliata è anche la testimonianza dell’unico #grande limite che il Toro non sembra riuscire a superare: il tiro dagli 11 metri.

Lo raccontano i numeri: dei 24 rigori calciato con la #Maglietta dell’Internazionale, ben 10 sono stati sbagliati dall’attaccante argentino, quasi il 50%. Una percentuale che diventa netta in questa stagione, con Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che ha commesso il terzo errore su 6 rigori calciati, dopo quello in Coppa Italia con il Bologna e contro l’Atalanta in Serie A.

Una rapporto complicato con il dischetto fin dalle prime battute della sua avventura all’Internazionale. Nel gennaio 2019, infatti, in un Internazionale-Lazio di Coppa Italia, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez sbagliò il suo #RIGORE nella lotteria finale, poi vinta dai biancocelesti. Da quel giorno l’argentino è migliorato praticamente in ogni aspetto, ma dagli undici metri le difficoltà rimangono.