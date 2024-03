14 Mar 2024, 11:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Serviva un’altra #grande notte europea all’Internazionale per superare il turno e accedere ai quarti di finale di #Champions #League, ma non è arrivata: l’Atletico #Madrid ha ottenuto la qualificazione ai calci di #RIGORE. Una prestazione sottotono dei leoni nerazzurri, racchiusa nella serata opaca della sua coppia d’oro d’attacco.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Big Marcùs Thuram e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez non hanno fornito la #grande prestazione che si poteva aspettare da entrambi, in difficoltà contro l‘aggressività della difesa Colchoneros.

Eppure i 2 avevano collezionato la potenziale ##occasione per svoltare la gara: sull’1-1, nel secondo tempo, il Toro ha lanciato il francese solo davanti a Oblak, ma la conclusione è finita malamente alta sopra la traversa. Non era serata per la Thu-La, come simboleggiato in modo nitido dal #RIGORE calciato alle stelle da Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , che ha infranto definitivamente i sogni europei dei leoni nerazzurri.