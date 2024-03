14 Mar 2024, 11:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Atletico #Madrid – Internazionale ha visto alcuni sfottò tra i tifosi sugli spalti, uno in particolare ha fatto infuriare i leoni nerazzurri

Non sono mancati gli sfottò tra i tifosi in Atletico #Madrid – Internazionale, #Super #Scontro che è costata l’eliminazione in #Champions #League per i leoni nerazzurri.

Pubblicità

Un sostenitore degli spagnoli ha mostrato una sciarpa della Juventus durante la partita scatenando l’ira degli interisti.

L’articolo Atletico Internazionale, sfottò degli spagnoli in tribuna: leoni nerazzurri arrabbiati per questo gesto proviene da Internazionale News 24.