14 Mar 2024, 10:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il Corriere dello Sport svela la cifra che l’Internazionale ha perso con l’eliminazione in #Champions #League per mano dell’Atletico #Madrid

È costata cara l’eliminazione in #Champions #League per l’Internazionale. In tutti i sensi, sportivi ed economici. Secondo il Corriere dello Sport i leoni nerazzurri hanno perso 10,6 milioni di euro per il mancato passaggio ai quarti di finale.

Pubblicità

Il percorso fino agli ottavi ha comunque garantito 60-70 milioni di ricavi. La Supercoppa di Riyad è invece valsa un bonus da 7 milioni mentre la partecipazione al Mondiale per Club assicura 50-60 milioni.

L’articolo Internazionale, quanti soldi hai perso con l’eliminazione in #Champions. La cifra proviene da Internazionale News 24.