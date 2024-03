14 Mar 2024, 10:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’eliminazione dell’Internazionale in #Champions #League costa caro anche per il Ranking Uefa, ecco la #classifica aggiornata dopo ieri

L’eliminazione dell’Internazionale in #Champions #League è pesante anche per il Ranking Uefa, fondamentale per avere cinque squadre nella prossima edizione.

La Germania, pur rimanendo seconda, ha guadagnato punti sull’Italia grazie alla qualificazione del Borussia Dortmund ai danni del Psv. Anche la Spagna accorcia sulla Francia. La #classifica completa.

ITALIA 16,571

GERMANIA 15.928

INGHILTERRA 15.000

FRANCIA 14.416

SPAGNA 14,187

REP.CECA 13.000

BELGIO 12.400

TURCHIA 11.500

PORTOGALLO 10.166

OLANDA 10.000

