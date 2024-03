14 Mar 2024, 02:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico #Madrid, parla in #Dichiarazioni alla Stampa dopo la #vittoria* della sua squadra che elimina l’Internazionale agli ottavi di #Champions #League. Questi i passaggi in cui parla dei leoni nerazzurri.

“Non avevamo nessuna chance contro l’Internazionale, ma ho pensato: è la cosa migliore che ci può capitare. Perché abbiamo ottenuto qualcosa in cui #nessuno credeva. Internazionale? Quest’anno ha perso una sola partita, ha vinto quasi sempre. Nel calcio può succedere di perdere, ma l’Internazionale è #devastante come gioca. È molto difficile giocare contro una squadra come questa, in difesa abbiamo giocato col 5-4-1 perché altrimenti non ce la fai contro di loro. I nostri difensori hanno fatto una #grande partita sui loro attaccanti, oggi ha tanti meriti l’Atletico in questa #vittoria*“.

