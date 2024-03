14 Mar 2024, 01:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si presenta ai microfoni di Prime Video dopo Atletico #Madrid-Internazionale, gara che condanna i leoni nerazzurri all’eliminazione dalla #Champions #League dopo i calci di #RIGORE. Queste le parole del tecnico:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’ELIMINAZIONE – “C’è delusione, siamo comunque orgogliosi di quanto fatto. Stasera avremmo dovuto fare meglio soprattutto nel secondo tempo, questo in partite del genere fa la differenza. Ma i ragazzi devono essere fieri di quanto hanno fatto“.

Pubblicità

IL RIMPIANTO – “All’andata si poteva fare qualcosina di più, ma penso che la partita sia stata fatta. Andati in vantaggio stasera dovevamo essere più bravi a mantenerlo, la partita sembrava in mano e invece abbiamo rimesso in partita loro e il loro pubblico. E poi abbiamo avuto almeno tre occasioni in cui dovevamo segnare“.

DISPIACERE E ORGOGLIO – “La squadra non è abituata a perdere, la sconfitta deve bruciare perché avevamo la qualificazione ai quarti in mano. C’è dispiacere, ma sono super orgoglioso di allenare questo gruppo e questa squadra che mi ha dato soddisfazioni. Siamo usciti da #Champions e Coppa Italia ai rigori e ai supplementari. Adesso dobbiamo fare 10 partite in #CampionatoSerieA alla #grande per raggungere un obiettivo che per noi è molto importante“.

Queste le sue parole a Sky Sport:

LE OCCASIONI MANCATE – “Ci è mancato il gol che ci avrebbe portato ai quarti. I ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto. Usciamo senza aver mai perso in 8 partite, ma purtroppo è successo di uscire contro un avversario di valore che ha fatto una buona gara soprattutto nel secondo tempo. Nei supplementari abbiamo avuto 2 occasioni molto limpide e dovevamo fare meglio. La sconfitta ci dispiace anche per i tifosi e per la società. Poi i rigori sono una lotteria. Nel secondo tempo ci siamo abbassati. Poi nei supplementari abbiamo fatto molto bene e abbiamo avuto l’##occasione di fare gol. Però giocavamo contro un avversario di valore, che nelle ultime 29 in casa aveva perso una sola volta. Lo abbiamo affrontato nel migliore dei modi nelle 2 partite“.

IL MOMENTO DELL’Internazionale F.C. – “Il momento è dispendioso, abbiamo fatto 8 partite in 24 giorni. Abbiamo perso ai supplementari in Coppa Italia e oggi ai rigori. Abbiamo perso una partita su 35, quest’anno fortunatamente la sconfitta è arrivata poche volta. Dopo la partita di domenica avremo 15 giorni per recuperare. L’eliminazione non ci fa indietreggiare di un centimetro. Siamo fieri e orgogliosi del cammino fatto in #Champions“.