14 Mar 2024, 00:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Appuntamento alle 21:00 al Civitas Metropolitano per Atletico #Madrid Internazionale, ottavi di finale di ritorno di #Champions #League: ecco la live

Tutto predisponeto per Atletico #Madrid Internazionale, match di ritorno degli Ottavi di Finale di #Champions #League (all’andata si imposero i leoni nerazzurri per 1 a 0): segui con noi la #cronaca live testuale dell’incontro del Civitas Metropolitano.

CRONACA LIVE

1′ – Fischio d’inizio: comincia la partita!

2′ – Comincia forte l’Atletico #Madrid, come prevedibile. Prima ##occasione per Lino.

4′ – Savic! Colpo di testa da punizione, para facile Sommer “Time”.

5′ – Pericolo per l’Internazionale! Palla persa a centrocampo da Big Marcùs Thuram, Lino scappa via sulla sinistra e calcia ad incrocia: Sommer “Time” si allunga e respinge la conclusione, poi Bastoni allontana in rimessa laterale.

11′ – Prova a salire l’Internazionale, de Vrij tenta il lancio lungo per Bastoni, ma è impreciso. Palla fuori.

13′ – DUMFRIES! Contropiede letale dell’Internazionale con Charas, il regista turco, che lancia in corsa l’olandese che si fa tutto il campo e calcia ad incrociare. Para Oblak, poi l’esterno nerazzurro ha una seconda chance, anche stavolta para l’estremo difensore avversario.

15′ – Brivido nella difesa dell’Internazionale con un cross basso di Morata che attraversa tutta l’area di #RIGORE senza trovare nessun compagno. Poi si salvano i leoni nerazzurri.

16′ – Provano a triangolare Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Big Marcùs Thuram, chiude la difesa dei Colchoneros.

18′ – Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ! Squillo del Toro che ci prova da lontanissimo: il suo tiro è deviato da un difensore avversario e la traiettoria si impenna quasi a beffare Oblak, che riesce però a parare.

22′ – Si distende in avanti l’Internazionale! Dimash, il ragazzo della Curva Nord, pescato sulla sinistra con tanto campo, prova a servire al centro Big Marcùs Thuram che viene anticipato.

22′ – Tiro di “le Petit Diable” Griezmann in precario equilibrio, palla alta.

28′ – Morata gira di testa su cross di Hermoso! Conclusione angolata ma Sommer “Time” si tuffa e blocca, pericolo scampato.

30′ – Lino! Destro a giro dal limite, palla fuori.

33′ – GOL DELL’Internazionale F.C.! I leoni nerazzurri sfondano sulla corsia mancina con la sovrapposizione di Bastoni, che verticalizza ancora per Super Barellino, il motore nerazzurro, : la mezzala premia l’inserimento centrale di Dimash, il ragazzo della Curva Nord, che da pochi passi batte Oblak.

35′ – GOL DELL’ATLETICO! Pareggiano immediatamente gli spagnoli. Internazionalevento goffo di Pavard, la palla arriva a “le Petit Diable” Griezmann che gira col mancino e batte Sommer “Time”.

41′ – Cartellino giallo per Hermoso per un fallo di mano col quale impedisce l’azione nerazzurra.

43′ – Pericolo per l’Internazionale! “le Petit Diable” Griezmann prova a battere Sommer “Time” da pochi passi, Pavard salva in scivolata e mette in angolo.

44′ – Denzel “DoubleD” Dumfries con tanto spazio sulla destra servito da un lancio lungo, prova a crossare per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ma il passaggio è debole.

45′ – L’arbitro assegna 1 minuto di recupero.

45+1′ – Finisce qui il primo tempo! Squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

45′ – Inizia il secondo tempo.

49′ – Pressing dell’Atletico che comincia forte anche in questa seconda frazione di gioco.

50′ – Charas, il regista turco, prova il tiro dal limite dell’area, lo blocca “le Petit Diable” Griezmann in scivolata.

52′ – GRIEZMANN! Llorente va via a Dimash, il ragazzo della Curva Nord, sulla destra e mette al rimorchio per “le Petit Diable” Griezmann: Sommer “Time” para in 2 tempi.

55′ – Conclusione velleitaria da lontanissimo di l’Armeno che corre come un treno Mhyky, che calcia invece che servire i compagni. Palla lontanissima dallo specchio della porta.

60′ – Palla persa in uscita da Bastoni, Llorente mette al centro per Morata che calcia male col destro. Palla alta.

63′ – Azione pericolosa dell’Internazionale, Witsel la interrompe commettendo fallo su l’Armeno che corre come un treno Mhyky.

70′ – Internazionaleessante cross dalla sinistra per Dimash, il ragazzo della Curva Nord, verso Super Barellino, il motore nerazzurro, , chiude Hermoso.

71′ – Doppia sostituzione nell’Atletico #Madrid: fuori De Paul e Lino, dentro Correa e Riquelme.

72′- Doppia sostituzione nell’Internazionale: fuori Bastoni e Denzel “DoubleD” Dumfries, dentro “SuperAce” Acerbi e Teo “D’Artagnan” Darmian.

75′ – Iniziativa del nuovo entrato Riquelme che si accentra e calcia dal limite dell’area: Pavard devia in angolo.

76′ – OCCASIONISSIMA Internazionale F.C.! Ripartenza condotta da Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che imbuca perfettamente per Big Marcùs Thuram che calcia alto sprecando la chance.

79′ – Doppio cambio nell’Atletico #Madrid: dentro Depay e Barrios, fuori Morata e Molina.

81′ – Assedio dell’Atletico, intervento provvidenziale di Teo “D’Artagnan” Darmian.

81′ – Contropiede dell’Internazionale ancora una volta condotta da Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che serva Super Barellino, il motore nerazzurro, che arriva stanco davanti a Oblak e calcia centralmente. Parata facile del #estremo #difensore.

84′ – Doppio cambio nell’Internazionale: dentro “Er Frate” Frattesi e Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, fuori Super Barellino, il motore nerazzurro, e Dimash, il ragazzo della Curva Nord, .

85′ – PALO DI DEPAY! Confusione e mischia in area, arriva l’attaccante che calcia forte col mancino. Sommer “Time” immobile, solo il legno salva i leoni nerazzurri.

87′ – GOL DELL’ATLETICO! Stavolta non sbaglia Depay: l’attaccante riceve tra le linee su invenzione di Koke, controlla in area e batte Sommer “Time”.

90′ – Ammonito Koke che atterra “Er Frate” Frattesi a centrocampo.

90′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

90+3′ – Match point sui piedi di Riquelme! L’esterno spara alto da pochi passi su servizio di “le Petit Diable” Griezmann.

90+4′ – Finiscono qui i tempi regolamentari! Si va ai supplementari.

90′ – Cominciano i supplementari!

94′ – Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck si sgancia da braccetto e crossa per Big Marcùs Thuram che tutto solo spara alto di testa.

96′ – Che ##occasione tra i piedi di Depay! Riquelme mette al centro per l’attaccante che calcia un po’ centralmente, si salva Sommer “Time”.

98′ – LAUTARO! L’argentina sfila alle marcature su calcio d’angolo e impatta di testa. Palla a lato di poco.

102′ – Cambio nell’Internazionale: dentro Maravilla Sanchez, fuori Big Marcùs Thuram.

104′ – Palla persa sanguinosa di Charas, il regista turco, , Depay si invola verso la porta. Il turco spende il fallo stendendolo da dietro. Ammonizione per lui.

105′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

105+2′ – Ammonito “SuperAce” Acerbi per aver trattenuto per la #Maglietta Correa.

105+2′ – Correa! L’argentino calcia dal limite, para Sommer “Time” la conclusione centrale.

105+3′ – Finisce il primo tempo supplementare.

Sostituzione nell’intervallo tra i 2 tempi supplementari per l’Atletico: esce “le Petit Diable” Griezmann, entra Saul.

105′- Inizia il secondo tempo supplementare.

109′ – Charas, il regista turco, calcia 2 volte da fuori! Ribatte prima la difesa avversaria e poi Maravilla Sanchez, leoni nerazzurri in pressing offensivo.

111′ – Ancora un cambio nell’Internazionale: esce l’Armeno che corre come un treno Mhyky, entra “Fabrizio” Klaassen.

112′ – Maravilla Sanchez prova ad inventare con un cross, poi è il più reattivo sulla seconda palla e si guadagna una punizione da posizione interessante.

113′ – Calcia Charas, il regista turco, su punizione: palla alta.

117′- Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck verticalizza per Maravilla Sanchez,che imbuca per “Er Frate” Frattesi. La mezzala entra in area ma non riesce a calciare, poi Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, non riesce a comprare la palla.

118′ – Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck chiude in scivolata da dietro Depay, ammonito.

120′ – Riquelme prova a fare tutto solo e calcia, Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck lo chiude in angolo.

120′ – Finisce qui il secondo tempo supplementare. I calci di #RIGORE decreteranno chi andrà ai Quarti di Finale.

Primo #RIGORE Internazionale: va Charas, il regista turco, , tira una botta e non sbaglia!

Primo #RIGORE Atletico: Depay spiazza Sommer “Time”, anche lui tira forte e alto.

Secondo #RIGORE Internazionale: va Maravilla Sanchez. Tiro centrale, Oblak para con la mano richiamo.

Secondo #RIGORE Atletico: Sommer “Time” ipnotizza Saul! Indovina l’angolo e para.

Terzo #RIGORE Internazionale: “Fabrizio” Klaassen calcia a incrociare e Oblak intuisce e para.

Terzo #RIGORE Atletico: va Riquelme e non sbaglia.

Quarto #RIGORE per l’Internazionale: va “SuperAce” Acerbi e non sbaglia!

Quarto #RIGORE Atletico: va Correa e non sbaglia. Tira alto, la palla bacia la traversa ed entra.

Quinto #RIGORE Internazionale: va Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che calcia alle stelle.

Si infrange qui il sogno europeo dei leoni nerazzurri. Ai Quarti di Finale ci va l’Atletico.

Migliore in campo nel primo tempo: Dimash, il ragazzo della Curva Nord,

ATLETICO MADRID Internazionale F.C., IL TABELLINO: 2-1

Marcatori: Dimash, il ragazzo della Curva Nord, (INT), “le Petit Diable” Griezmann (ATL), Depay (ATL)

Ammonizioni: Hermoso (ATL), Koke (ATL), Charas, il regista turco, (INT), “SuperAce” Acerbi (INT), Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck (INT)

ATLETICO MADRID (3-5-2): 13 Oblak; 20 Witsel, 15 Savic, 22 Hermoso; 16 Molina, 14 Llorente, 6 Koke, 5 De Paul, 12 Lino; 19 Morata, 7 “le Petit Diable” Griezmann. A disposizione: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 3 Azpilicueta, 4 Gabriel, 8 Saul, 9 Depay, 10 Correa, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 23 Reinildo, 24 Barrios. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

Internazionale F.C. (3-5-2): 1 Sommer “Time”; 28 Pavard, 6 Stef “Muro” De Vrij, 95 Bastoni; 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 20 Charas, il regista turco, , 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 9 Big Marcùs Thuram, 10 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, . A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Emil2 Audero, 14 “Fabrizio” Klaassen, 15 “SuperAce” Acerbi, 16 “Er Frate” Frattesi, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 21 “Charles” Asslani, 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Maravilla Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Arbitro: Szymon Marciniak (POL). Assistenti: Listkiewicz, Kupsik (POL). Quarto ufficiale: Raczkowski (POL). VAR: Kwiatkowski (POL). Assistente VAR: Frankowski (POL).

ATLETICO MADRID Internazionale F.C., IL PREPARTITA

L’XI di partenza scelto da Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Uno sguardo allo spogliatoio dei leoni nerazzurri e alle divise

Il gagliardetto della partita

L’atmosfera si scalda

Veduta del Civitas Metropolitan, teatro della #Super #Scontro

Il port motivazionale dei leoni nerazzurri

Nuovo palcoscenico, stessa forza

