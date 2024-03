13 Mar 2024, 23:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Atletico #Madrid è protagonista di una statistica che non fa stare per niente tranquilla l’Internazionale, nel secondo tempo della #Super #Scontro

Il match di ritorno degli ottavi di finale di #Champions #League Atletico #Madrid Internazionale ha visto le squadre scendere negli spogliatoi dopo 45′ col punteggio di 1-1.

Tuttavia, c’è una statistica che non fa stare tranquilli i leoni nerazzurri, in vista del seondo tempo: l’Atletico #Madrid tra il 45′ e il 60′ ha segnato la maggior parte dei gol segnati in questa #Champions #League (5 dei 17 gol totali).

L’articolo Atletico Internazionale, PERICOLO enorme per i leoni nerazzurri: la statistica proviene da Internazionale News 24.