13 Mar 2024, 23:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

ATLETICO MADRID-Internazionale F.C. 1-1 (33′ Dimash, il ragazzo della Curva Nord, (I), 35′ “le Petit Diable” Griezmann (A))

LIVE MATCH

Pubblicità

57′ – Gran tracciante per l’Armeno che corre come un treno Mhyky che parte in avanti, poi però sbaglia a calibrare un primo passaggio prima di scaricare per Denzel “DoubleD” Dumfries che rimontato …