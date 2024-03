13 Mar 2024, 23:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Altro giro, altra #grande azione che porta al gol nerazzurro in Atletico #Madrid-Internazionale. Partecipano in tanti: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Bastoni, Super Barellino, il motore nerazzurro, e per finire Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , che conclude in rete per il momentaneo 0-1 prima del #pari di “le Petit Diable” Griezmann. Di seguito il video:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

THIS IS MY Internazionale F.C.!!!! pic.twitter.com/Re1tG4PMFb — F.C. InternazionaleData (@Fcinterdata) March 13, 2024