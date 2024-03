11 Mar 2024, 13:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il difensore dell’Internazionale Yann Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, nonostante il poco impiego, si è sempre fatto trovare predisponeto, col valore che ne è aumentato

Pur avendo giocato solo tre volte nelle prime quattordici giornate, accumulando solamente 12 minuti in campo, il difensore tedesco Yann Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck ha lavorato instancabilmente e silenziosamente all‘Internazionale, e ora le sue prestazioni ripagano gli sforzi.

Come riportato da Tuttosport, Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck non si è mai scoraggiato, nemmeno dopo le difficoltà iniziali contro Salisburgo e Benfica. Dopo l’#indisponibilità di Pavard contro l’Atalanta, ha avuto l’#occasione di giocare e non ha deluso, segnando addirittura 2 gol. Acquistato per 7 milioni dall’Aarhus, oggi il suo valore è probabilmente triplicato, se non più.

Il suo futuro sembra essere indissolubilmente legato a Milano, anche se trovare spazio potrebbe essere difficile. Tuttavia, anche in caso di cessione, il club ha garantito un certo guadagno in plusvalenze.

