13 Mar 2024, 22:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Denzel “DoubleD” Dumfries, che brivido durante il torello pre Atletico-Internazionale: cosa è successo a pochi minuti dal calcio d’inizio

Come riportato da Prime Video c’è stato uno spavento per Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries a pochi minuti dal calcio d’inizio di Atletico-Internazionale.

L’esterno olandese – che giocherà #titolare – ha immediatamente un #colpo a sorpresa nel torello e si è toccato per qualche secondo il ginocchio. Ma si tratta solo una botta, niente di grave per lui che scenderà in campo regolarmente

