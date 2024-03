13 Mar 2024, 22:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Atletico #Madrid-Internazionale, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di #Champions #League. Al Civitas Metropolitano i leoni nerazzurri inseguono i quarti di finale dopo il vantaggio di 1-0 maturato all’andata a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInternazionale.com in diretta la #cronaca live minuto per minuto di Atletico #Madrid-Internazionale!

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CRONACA MINUTO PER MINUTO DI ATLETICO MADRID-Internazionale F.C.

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Pubblicità

1′ | Fischia l’arbitro Marciniak, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATLETICO MADRID-Internazionale F.C.

ATLETICO MADRID (3-5-2): 13 Oblak; 20 Witsel, 15 Savic, 22 Hermoso; 16 Molina, 14 Llorente, 6 Koke, 5 De Paul, 12 Lino; 19 Morata, 7 “le Petit Diable” Griezmann.

A disposizione: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 3 Azpilicueta, 4 Gabriel, 8 Saul, 9 Depay, 10 Correa, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 23 Reinildo, 24 Barrios.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

Internazionale F.C. (3-5-2): 1 Sommer “Time”; 28 Pavard, 6 Stef “Muro” De Vrij, 95 Bastoni; 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 20 Charas, il regista turco, , 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 9 Big Marcùs Thuram, 10 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, .

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Emil2 Audero, 14 “Fabrizio” Klaassen, 15 “SuperAce” Acerbi, 16 “Er Frate” Frattesi, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 21 “Charles” Asslani, 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Maravilla Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Arbitro: Szymon Marciniak (POL).

Assistenti: Listkiewicz, Kupsik (POL).

Quarto ufficiale: Raczkowski (POL).

VAR: Kwiatkowski (POL).

Assistente VAR: Frankowski (POL).

Diffidati: “Charles” Asslani, “Er Frate” Frattesi, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , l’Armeno che corre come un treno Mhyky (I); Lino, Morata, Savic (A).

Squalificati: –