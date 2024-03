13 Mar 2024, 22:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Presenti a bordocampo per Prime Video, Julio Cesar e Diego Milito hanno immediatamente rievocato per i circa 3800 tifosi interisti del Civitas Metropolitano ricordi da Triplete. I 2 ex leoni nerazzurri, beccati da Passione Internazionale al loro ingresso allo stadio, hanno successivamente incontrato ed abbracciato calorosamente Javier il Dirigente/Capitano Zanetti sul terreno di gioco a pochi istanti dal fischio d’inizio di Atletico #Madrid-Internazionale.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Queste le immagini degli eroi del Triplete:

Pubblicità

🏆 Al Cívitas Metropolitano anche i ‘tripletisti’ #Milito e #JulioCesar 📲 @passione_inter #AtleticoInternazionale pic.twitter.com/EdkJQ7UI8J — Antonio Siragusano (@AntoSira) March 13, 2024

🫂🖤💙#ForzaInternazionale #Atletico#MadridInternazionale #UCL pic.twitter.com/dcgH8FnT5S — Internazionale (@Internazionale) March 13, 2024