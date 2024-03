13 Mar 2024, 20:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Mondiale per Club-Internazionale, Stefano Pioli, tecnico del Milan, mastica amaro per la mancata partecipazione dei rossoneri alla competizione

Internazionalevenuto in #Dichiarazioni alla Stampa alla viglia di Slavia Praga-Milan, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri ed ex Internazionale, ha dichiarato:

PERCHE’ IL MILAN NON GIOCA IL MONDIALE PER CLUB – «Non ho guardato tanto i parametri di come funziona il Mondiale per Club, ma tornando indietro di qualche anno il Milan non ha fatto le competizioni internazionali. Il motivo può essere quello. Ma per il blasone che ha il Milan deve andare a giocare il Mondiale per Club».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA-MILAN

