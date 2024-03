13 Mar 2024, 16:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale parteciperà al Mondiale per Club in programma nell’estate del 2025 e potrebbe guadagnare una cifra stratosferica

L’Internazionale è pronta a partecipare al Mondiale per Club in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti insieme alla Juventus. La Gazzetta dello Sport svela le cifre che le 2 società potrebbero guadagnare da questo torneo.

LE CIFRE – «Si parla di un fatturato tra 2 e 2 miliardi e mezzo di dollari. Un gettone d’ingresso di 50 milioni. Guadagni a salire fino, pare, a 100 milioni per chi vince. Oggi la #Champions può dare oltre 140 milioni ai campioni, quella a 36 finaliste regalerà oltre 150 milioni. Comunque cifre che possono scavare un altro fossato tra chi c’è e chi non c’è, come in #Champions. Per la Juve, con un deficit post-ronaldiano non indifferente, e per l’Internazionale, gravata da debiti pesanti, questo Mondiale per club è ossigeno puro»

L’articolo Mondiale per Club, ecco quanto potrebbe guadagnare l’Internazionale: la cifra è pazzesca proviene da Internazionale News 24.