13 Mar 2024, 15:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il mondo Internazionale è concentrato sulla #Super #Scontro degli ottavi di #Champions #League contro l’Atletico #Madrid, ma nell’hotel che ospita i leoni nerazzurri per la difficile #TRASFERTA spagnola, c’è stata anche l’##occasione per parlare di un evento altrettanto importante: il rinnovo di #contratto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’agente dell’argentino, Alejandro Camano, infatti, si è presentato nel ritiro nerazzurro per parlare con i dirigenti interisti. Come riportato da Sky Sport, l’esito dell’incontro è stato positivo e le parti si incontreranno nuovamente tra circa un mese, per ridiscutere le cifre dell’ingaggio.

Pubblicità

Gianluca Di Marzio, aggiunge come le parti abbiano già trovato l’intesa su tutto e su come mancherebbe solo la convergenza finale. L’entourage di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, chiede uno stipendio da 10 milioni di euro, a fronte dell’offerta da 8 dei leoni nerazzurri. L’Internazionale, allora, proveranno a spingersi fino a 9, una volta ottenuta l’autorizzazione di Zhang.