13 Mar 2024, 14:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dove vedere Atletico #Madrid-Internazionale in diretta TV e streaming

L’Internazionale è attesa dalla dura #Super #Scontro con l’Atletico #Madrid al Wanda Metropolitano, per conquistarsi il passaggio del turno nel ritorno degli ottavi di finale di #Champions #League, con il vantaggio di aver vinto 1-0 la gara di andata.

In caso di #pari o di #vittoria*, i leoni nerazzurri accederanno al sorteggio dei quarti di finale di #Champions #League 2023/24, che andrà in scena venerdì 15 marzo 2024 a Nyon, dalle ore 12, come di consueto nella sede dell’Uefa in Svizzera.

Informazioni utili per seguire il sorteggio dei quarti di #Champions #League

Sarà possibile seguire in diretta i sorteggi dei quarti di finale di #Champions #League 2023/24 su diverse piattaforme, sia in tv che in streaming. Gli accoppiamenti da Nyon verranno trasmessi in chiaro su Canale 5 e Uefa.com.

Inoltre, tramite abbonamento, sarà possibile seguire l’evento anche sulle sulle seguenti tv e piattaforme: Prime Video, Mediaset Infinity, Sky e Now.

In caso di passaggio del turno dell’Internazionale, noi di Passione Internazionale saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire il sorteggio dei quarti di finale di #Champions #League in diretta insieme a voi!