13 Mar 2024, 13:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nuovi #record per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : il tecnico dell’Internazionale macina grandi risultati in nerazzurro

Il tecnico dell‘Internazionale Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, da #record, come sottolinea il Corriere dello sport. E’ l’unico ad aver tenuto testa a Guardiola:

NESSUNO COME LUI – «Tredici vittorie di fila nel 2024, novantanove nello spazio temporale di tre stagioni e 147 partite sulla panchina dell’Internazionale. Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non perde in #Champions dalla finale di Istanbul. Sogna una notte da 100 e lode. Gli basterebbe conservare l’imbattibilità e strappare un #pari al Metropolitano per timbrare l’ingresso ai quarti. Il suo nome entra stabilmente dal 2020/21, compresa la qualificazione agli ottavi con la Lazio, tra i primi sedici d’Europa. È l’unico allenatore, negli ultimi quattro anni, ad aver tenuto il passo di Guardiola»

