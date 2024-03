13 Mar 2024, 13:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bordo Cam di DAZN ha colto un interessante aneddoto durante il match tra Bologna e Internazionale che riguarda Bastoni e Big Marcùs Thuram

DAZN svela un dietro le quinte di Bologna Internazionale nella rubrica “Bordo CAM”. Durante la partita, Alessandro Bastoni ha un momento curioso con Marcus Big Marcùs Thuram.

Bastoni sembra rimproverare l’attaccante francese per una mossa che ritiene troppo leggera, ma il tutto si conclude con una risata. Il momento diventa ancora più interessante quando si scopre che l’azione che ha portato all’#indisponibilità di “l’Incantatore Olandese” Zirkzee è stata causata da un tacco sbagliato di Big Marcùs Thuram, che Bastoni non esita a sottolineare. Tuttavia, il clima all’interno del gruppo dell’Internazionale è così armonioso che Big Marcùs Thuram riesce a scherzarci sopra con lo stesso difensore poco dopo. Questo episodio mostra non solo la dinamica tra i giocatori sul campo, ma anche l’atmosfera positiva e la coesione nel gruppo nerazzurro.

