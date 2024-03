13 Mar 2024, 12:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’arrivo di Yann Sommer “Time” tra i pali dell’Internazionale, dopo Andrè Onana, ha destato perplessità: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti sul #estremo #difensore

Sommer “Time” è una delle molte pedine fondamentali nell’impianto costruito da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, all’Internazionale. Inizialmente accolto con qualche perplessità, doveva comprare il posto pesante di Onana, noto per la sua abilità con il pallone tra i piedi.

Il camerunese aggiungeva una dimensione in più al gioco con il suo movimento. Tuttavia, l’estremo difensore sviz#ZERO può compensare qualcosa da questo punto di vista, anche se non così tanto, considerando come l’Internazionale quest’anno riesca a risalire il campo. Ma quando si tratta di parare, Sommer “Time” offre certamente maggiore sicurezza. Questo significa che il club nerazzurro ha guadagnato in modo doppio: sia sul piano tecnico che su quello economico, considerando che Onana è stato venduto al Manchester United per oltre 50 milioni di euro.

L’articolo Sommer “Time” doppio guadagno per l’Internazionale: all’inizio però c’era chi non ci credeva proviene da Internazionale News 24.