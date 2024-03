13 Mar 2024, 12:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club nel 2025, tra cui spicca l’Internazionale: l’elenco completo ad oggi

La Juventus si è qualificata come la decima squadra europea per il Mondiale per Club del 2025, a seguito dell’eliminazione del Napoli agli ottavi di #Champions #League. Gli azzurri non hanno più la possibilità di superare i bianconeri zebrati.

Oltre alla Juventus, alla prossima edizione della competizione, sono già qualificate squadre come Real #Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Internazionale, PSG, Porto e Benfica dall’Europa. Dal Sud America sono già qualificate Palmeiras, Flamengo e Fluminense, dall’Africa Al Ahly e Wydad, dall’Asia Al Hilal e Urawa Red Diamonds, dal Nord e Centro America Monterrey, Seattle Sounders FC e Club León, e infine dall’Oceania Auckland City FC.

