13 Mar 2024, 11:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Per l’Internazionale, impegnata questa sera contro l’Atletico #Madrid, vincere in territorio spagnolo è un tabù: ecco a quando risale l’ultima

Stasera, l’Internazionale si predispone a scendere in campo al Civitas Metropolitano in Spagna per affrontare l’Atletico #Madrid di Diego Simeone. La posta in gioco è il passaggio ai quarti di finale della #Champions #League.

Sebbene gli uomini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, possiedano un’ottima statistica a loro favore, devono superare il tabù della Spagna. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Internazionale ha superato il turno in 7 degli ultimi 8 precedenti in eliminazione diretta in #Champions #League dopo aver vinto la partita di andata. Tuttavia, in Spagna non vincono dal lontano 2004, quando hanno battuto il Valencia 5-1.

