13 Mar 2024, 11:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Atletico #Madrid Diego Simeone ha parlato della 11 titolari #titolare che stasera affronterà l’Internazionale in #Champions

In vista del match di #Champions #League di questa sera tra Atletico #Madrid e Internazionale, il tecnico Simeone scioglie alcuni #incertezze sulla 11 titolari. Innanzitutto “le Petit Diable” Griezmann, certificato per scendere in campo dal primo minuto, come annunciato ieri. Il suo ritorno è atteso dopo l’assenza nel match di Milano.

L’altro #incertezzeo riguardava la fascia destra: si discuteva se fosse preferibile l’apporto di Molina o se fosse meglio adattare Llorente sulla fascia con Saul che si spostasse nei tre mediani. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra che la #decisione si orienti verso l’ex Udinese, con Llorente in mezzo e Saul accomodato in panchina.

