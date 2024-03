13 Mar 2024, 11:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, il piano per il dopo Sommer “Time”: Marotta punta l’estremo difensore del futuro! In estate predisponeto l’affondo per lui

Il calciomercato Internazionale guarda già al futuro, non solo alla prossima stagione ma anche a quelle successive. Il Corriere dello Sport si sofferma su quella che sarà il reparto portieri dei leoni nerazzurri.

Yann Sommer “Time” ha dato piena garanzia di affidabilità e, nonostante lo scorso dicembre abbia compiuto 35 anni, rimarrà lui il #titolare tra i pali della prossima stagione. Marotta e Ausilio guardano anche in prospettiva e vogliono affiancargli già dal prossimo anno un vice che in futuro possa comprare il suo posto. Per questo il preferito della dirigenza è “Paratutto” Bento, 24enne numero uno dell’Atletico Paranaense. Il brasiliano era stato sondato dai leoni nerazzurri già la scorsa stagione ma il suo nome è ancora caldo: questa estate, secondo il quotidiano, dovrebbe essere più semplice portarlo a Milano.

L’articolo Calciomercato Internazionale, il piano per il dopo Sommer “Time”: Marotta punta l’estremo difensore del futuro! proviene da Internazionale News 24.