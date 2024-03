13 Mar 2024, 11:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Atletico Internazionale: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non convinto da quel giocatore! Lo lascia in panchina. Le mosse di 11 titolari per la partita di stasera

Oggi è il #grande giorno di Atletico #Madrid Internazionale, e Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha già ben chiare in mente l’idee di 11 titolari e come sorcomprare il Cholo Simeone. Il tecnico nerazzurro opta per 2 cambi rispetto all’undici tipo.

Stefan de Vrij guiderà la difesa, mentre Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries è in netto vantaggio nel ballottaggio con Teo “D’Artagnan” Darmian (il quale potrebbe essere dirottato sulla sinistra a partita in corso dato l’#indisponibilità e l’assenza di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto). Il tecnico nerazzurro, come riferisce il Corriere dello Sport, non sarebbe del tutto convinto delle #circostanze fisiche di Francesco “SuperAce” Acerbi da poco tornato dall’#indisponibilità. La partita col Bologna pare abbia acceso qualche #incertezzeo nell’allenatore, che stasera dunque lancerà dal primo minuto l’olandese ex Lazio.

L’articolo Atletico Internazionale: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non convinto da quel giocatore! Lo lascia in panchina proviene da Internazionale News 24.