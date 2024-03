11 Mar 2024, 11:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nel calciomercato Internazionale spunta l’idea di un quinto attaccante, che potrebbe rinfoltire il reparto avanzato di Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Nuovo scenario per il calciomercato Internazionale per il reparto attaccanti. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad una quinta punta da mettere a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

La #decisione deriva dalla fragilità fisica di Arna Letale – che dovrebbe comunque rimanere – e dai tanti impegni della prossima stagione (ci sarà anche il Mondiale per Club). Già certi di essere nella rosa sono Taremi, il Bomber Iraniano, , Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Big Marcùs Thuram oltre all’austriaco. C’è una possibilità che rimanga Alexis Maravilla Sanchez ma si potrebbe puntare anche su Valentin Carboni: i 2 non convincono pienamente rispettivamente per la condizione fisica e la giovane età. L’Internazionale potrebbe quindi valutare un nome nuovo, magari una seconda punta rapida e brava nel creare superiorità.

