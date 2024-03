13 Mar 2024, 10:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nella giornata più importante, nella quale l’Internazionale si gioca il passaggio ai quarti di finale contro l’Atletico, a #Madrid andrà in scena l’incontro più importante. Marotta e Ausilio, approfittando del soggiorno spagnolo, vedranno finalmente Alejandro Camaño, l’agente di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez con il quale da mesi trattano il rinnovo del #contratto.

Proprio a #Madrid si trova infatti la sede del noto procuratore che questo pomeriggio vedrà i 2 dirigenti dell’Internazionale davanti ad un caffè per fare il punto della situazione. Come scritto da Tuttosport, la richiesta del centravanti argentino ammonta a 9 milioni di euro più bonus. Una cifra sulla quale il club nerazzurro continua a lavorare, fiducioso di poter portare a #termine il prima possibile la firma del suo capitano.

L’opinione di Passione Internazionale

Va ricordato che l’attuale #contratto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez va in scadenza nel giugno 2026, per cui sino a questo momento da entrambe le parti non c’è stata fretta di arrivare al più presto ad una conclusione. Il club nerazzurro è però intenzionato a blindare una volta per tutte il suo capitano e farlo diventare tra i calciatori più pagati dell’intero #CampionatoSerieA italiano. Entro la fine dell’attuale stagione, la firma dell’argentino potrebbe proprio arrivare.