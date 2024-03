13 Mar 2024, 09:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Con l’eliminazione agli ottavi di finale di #Champions #League, a causa della sconfitta per 3-1 rimediata in difficile #TRASFERTA contro il Barcellona, il Napoli non ha guadagnato posizioni nel ranking ed ha quindi perso l’#occasione di partecipare al prossimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti nell’estate 2025.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Per questa ragione, la Fifa ha già in modo #ufficiale comunicato che sarà la Juventus la seconda italiana a far parte della nuova competizione, insieme ovviamente all’Internazionale. A comunicarlo è stato lo stesso Gianni Infantino al triplice fischio del match che ha sancito la condanna degli azzurri.

Pubblicità

Va ricordato che il Napoli, come già annunciato nei giorni scorsi dal presidente Aurelio De Laurentiis, è predisponeto a fare ricorso contro i bianconeri zebrati. Questo perché secondo il club azzurro, la Juventus essendo #squalificata dalle competizioni Uefa non avrebbe diritto a partecipare al Mondiale per Club.

Questo nel frattempo l’elenco aggiornato delle squadre europee già certe di giocarsi il Mondiale per Club negli Usa: Internazionale, Juventus, Real #Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Porto e Benfica.