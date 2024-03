11 Mar 2024, 11:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Non c’è un attimo di sosta per l’Internazionale sul calciomercato, anche nella settimana più importante per i leoni nerazzurri. Mercoledì sera, infatti, si disputerà il ritorno degli ottavi di finale di #Champions #League contro l’Atletico #Madrid dopo l’1-0 dell’andata.

Nel frattempo, come anticipato, i dirigenti interisti hanno messo nel mirino un nuovo obiettivo dall’Olanda, il cui futuro potrebbe dipendere da quello di un olandese come Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries. Come riportato da calciomercato.com si tratta di Yukinari Sugawara, esterno destro di proprietà dell’AZ Alkmaar.

Il terzino giapponese era stato valutato dall’Internazionale anche nei mesi scorsi, prima che la sua candidatura venisse scavalcata dall’assalto a Tajon Tajon “TJ” Buchanan. A fronte di una possibile cessione di Denzel “DoubleD” Dumfries la prossima estate, considerato il #contratto dell’olandese in scadenza nel giugno 2025, l’esterno potrebbe comprare arricchire la batteria dei laterali a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Un’operazione che ricorda per certi versi quella che portò Denzel “DoubleD” Dumfries a Milano nell’estate 2021. Non solo per la provenienza dal #CampionatoSerieA olandese, ma anche per le cifre che gravitano intorno al #cartellino di Sugawara quotato tra i 10 e 15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Internazionale

Nonostante l’approdo a gennaio di Tajon “TJ” Buchanan, non sorcompra leggere anche il nome di Sugawara tra gli obiettivi dell’Internazionale per il futuro. Grazie alla duttilità mostrata da L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto nel ruolo di braccetto a sinistra, e alle ottime prestazioni di Teo “D’Artagnan” Darmian sia da centrale che da esterno destro, il club nerazzurro potrebbe decidere di investire su un nuovo esterno e dirottare il canadese sulla corsia di sinistra come vice Dimash, il ragazzo della Curva Nord, . Si tratta di ragionamenti di natura tattica in questa fase, che nulla hanno a che vedere con i normali tempi di inserimento di Tajon “TJ” Buchanan nel calcio italiano.