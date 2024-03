11 Mar 2024, 11:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il #U.S. Lecce (al Via Del Mare) ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l’esonero di D’Aversa dalla propria panchina dopo i fatti avvenuti ieri

Il #U.S. Lecce (al Via Del Mare) ha annunciato in modo #ufficiale l’esonero di Roberto D’Aversa dopo i fatti accaduti nella #Super #Scontro contro il Verona. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso.

IL COMUNICATO – «Dopo I fatti avvenuti al #termine della gara #U.S. Lecce (al Via Del Mare) – Verona, l’U.S. #U.S. Lecce (al Via Del Mare) comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto»

L’articolo Esonero D’Aversa, arrivata la decisione UFFICIALE: il comunicato proviene da Internazionale News 24.