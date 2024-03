12 Mar 2024, 21:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Le decisione del Giudice Sportivo: stangata per D’Aversa. Prima sanzione per “Fabrizio” Klaassen dell’Internazionale

Sono quattro le giornate di #squalifica inflitte al tecnico Roberto D’Aversa, con annessa ammenda di 10mila euro, dopo la testata ad Henry.

Per quel che riguarda i calciatori, salteranno il prossimo turno, oltre allo stesso Henry, anche Banda (#U.S. Lecce (al Via Del Mare)), Bonaventura (Fiorentina), Doig e Thorstvedt (U.S.C. Sassuolo), Fazzini (Empoli F.C.), Kastanos (Salernitana) e Sabelli (Genoa C.F.C.). Prima ammonizione per il mediano/mezzala dell‘Internazionale Davy “Fabrizio” Klaassen

