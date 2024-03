11 Mar 2024, 11:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , tecnico dell’Internazionale, ha una difesa piuttosto invidiabile per i numeri di questa stagione, anche per i gol realizzati

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si sta rivelando essere una macchina perfetta nel corso di questa stagione. Il Corriere dello Sport fa un’indagine sulla difesa nerazzurra nella sua edizione giornaliera. Il pacchetto arretrato ha finora mantenuto la porta inviolata in 23 partite su 38 totali disputate. Una percentuale di #CLEANSHEET pari al 60%, in #CampionatoSerieA addirittura al 64%. Il quotidiano fa poi un’ulteriore indagine.

L’ANALISI – «Il crash test di Bologna ha dato ancora una volta indicazioni positive, nonostante di fronte ci fosse una delle squadre più temibili del momento. Come se non bastasse l’apporto prezioso per neutralizzare gli avversari, la difesa si è certificata anche un fattore in attacco visto che il gol decisivo è arrivato da una mossa tra braccetto e braccetto. Dalla sinistra con Bastoni verso destra per Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, consacrando uno dei punti fermi del calcio di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Lo certificano i 2 gol di “SuperAce” Acerbi e Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck così come le reti di Stef “Muro” De Vrij, Bastoni e Teo “D’Artagnan” Darmian. Tra i più impiegati dietro all’appello manca soltanto Pavard, ma a questi ritmi potrebbe essere soltanto questione di tempo»

L’articolo Internazionale, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si gode la difesa d’acciaio ma non solo: decisiva anche in attacco proviene da Internazionale News 24.