12 Mar 2024, 19:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione questo pomeriggio a Casa Milan, nell’ambito di un procedimento che vede indagati l’attuale amministratore delegato rossonero e il suo predecessore, ovvero Giorgio Furlani e Ivan Gazidis (perquisite anche le loro abitazioni private).

Si tratta di un’inchiesta che riguarda il passaggio di proprietà fra Elliott e RedBird che risale all’agosto 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi contestata è ostacolo all’attività di vigilanza della Figc in merito alla comunicazione della titolarità effettiva della società (la comunicazione, secondo la Procura, non sarebbe avvenuta).

Tradotto, significa che dalle indagini emerge l’ipotesi che il Milan sia tutt’ora controllato sostanzialmente dal fondo Elliott e non da RedBird. Qualora le ipotesi venissero certificate, il club rossonero rischia sanzioni tanto a livello nazionale quanto europeo.