12 Mar 2024, 18:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Allenamento Internazionale, Big Marcùs Thuram continua col rituale da #Champions #League: il francese fa strike alla vigilia di Atletico #Madrid Internazionale – VIDEO

Giornata d’#allenamento per Internazionale alla vigilia del match di ritorno degli Ottavi di Finale di #Champions #League contro l’Atletico #Madrid. Come di consueto per ogni rifinitura prima di una gara della massima competizione europea, Marcus Big Marcùs Thuram ha voluto rispettare il suo “rituale”.

Rituale pre #UCL #ForzaInternazionale #Atletico#MadridInternazionale pic.twitter.com/vhtvwxN8GW — Internazionale (@Internazionale) March 12, 2024 Pubblicità

Questo il video dello strike fatto dall’attaccante francese con i palloni al #termine della sessione giornaliera ad Appiano Gentile, prima di partire in direzione Spagna.

